A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) alerta para os cuidados com as doenças típicas da nova estação, o outono. Temperaturas mais baixas e o ar seco podem agravar alguns problemas, especialmente as doenças respiratórias e alergias nessa época do ano.



As chamadas “doenças de outono” acometem, em sua maioria, idosos e crianças, principalmente aqueles que têm baixa imunidade. Gripe (Influenza), resfriado, otite, sinusite e pneumonia são algumas das mais frequentes.



Durante os meses de referência ao outono, há um aumento de dos casos de SRAG hospitalizados.