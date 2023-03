Cesar Brustolin/SMCS

De acordo com boletim semanal das arboviroses divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) nesta terça-feira (14), o Paraná atingiu 6.851 casos de dengue, distribuídos por 253 municípios. Os números referem-se ao atual período sazonal, iniciado em 1º de agosto de 2022. O informe novo registra 1.284 casos no Paraná e contabiliza 14.738 em investigação, além de 63.596 notificações. O documento não traz novos óbitos, mantendo as seis mortes por dengue no Estado nesse novo período.

Em relação à chikungunya, também transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, são mais três casos em relação à semana anterior. No atual período sazonal há 38 confirmações, sendo 23 casos importados, 13 autóctones e dois ainda em investigação quanto ao local provável de infecção. Os casos autóctones (quando a doença é contraída no município de residência) ocorreram em Pato Branco, Foz do Iguaçu, São Miguel do Iguaçu, Matelândia e Umuarama.

Durante este período sazonal não foram contabilizados casos de zika. Houve 42 notificações, sendo que nove estão em investigação.

A Sesa mantém ações permanentes para o combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. “O combate deve ser contínuo e, além das ações desenvolvidas pela Sesa, é preciso conclamar a todos os paranaenses para que nos ajudem nesta batalha. A conscientização é uma ferramenta indispensável para o controle epidemiológico”, afirmou o secretário de Estado da Saúde, César Neves.

CUIDADOS – Os criadouros mais comuns do mosquito da dengue são pneus, calhas, vasos, pratos de vasos, garrafas, caixas d’água sem tampa ou com a tampa quebrada, latas, lonas ou plásticos, ralos, bromélias, piscinas sem tratamento, banheiros em desuso, cisternas sem vedação adequada e recipientes que possam acumular água.

SINTOMAS – Em caso de sintomas como febre, dores no corpo, cansaço e dor nas articulações, a população deve procurar os serviços de saúde e seguir as recomendações da equipe, evitando que se agrave o quadro clínico.