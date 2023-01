Luiz Costa/SMCS (arquivo)

O Paraná registrou nesta terça-feira (3), 1.603 novos casos de Covid-19 além de 20 mortes pela doença. Os dados são do boletim da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa-PR). Entre os óbitos, pessoas de 0 a 97 anos.

Os pacientes que foram a óbito residiam em: Curitiba (7) e Ubiratã (2). A Sesa registra ainda a morte de uma pessoa que residia em cada um dos seguintes municípios: Tijucas do Sul, Salto do Lontra, Rolândia, Pato Branco, Mallet, Guarapuava, Fazenda Rio Grande, Cascavel, Capitão Leônidas Marques, Apucarana e Agudos do Sul.

Os óbitos divulgados nesta data são de: janeiro (1) de 2023; dezembro (12), novembro (1), fevereiro

(1) e janeiro (4) de 2022; e outubro (1) de 2021.

Os casos confirmados divulgados nesta data são de: janeiro (1235) de 2023; dezembro (351), novembro (8) e fevereiro (2) de 2022; outubro (1), julho (1) e abril (3) de 2021; e dezembro (2) de 2020.

O total de casos no Paraná chegou a 2.852.984 e as mortes a 45.494.