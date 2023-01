(Franklin de Freitas/ Arquivo Bem Paraná)

O boletim da Covid-19 divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa-PR) ontem, confirmou mais 15.894 novos casos, diferente do boletim da segunda-feira, que tinha 430 novos casos. O número alto de registros foi impulsionado por casos dos meses de novembro e dezembro de 2022, que ainda estavam pendentes de confirmação. Juntos, estes dois meses representaram mais de 14 mil casos confirmados no boletim.



Os casos confirmados divulgados nesta data são de: janeiro (1.499) de 2023; dezembro (7.583), novembro (6.758), outubro (2), setembro (1), agosto (4), maio (1), março (1), fevereiro (1) e janeiro (19) de 2022; novembro (1), setembro (1), agosto (1), julho (5), junho (1) e abril (2) de 2021; e dezembro (3) e agosto (1) de 2020.



Também foram 18 mortes pela doença registrados. O total de casos no Paraná saltou para 2.877.568 e o de mortes para 45.577.



Emergência global — A Organização Mundial da Saúde (OMS) define até o final deste mês, se muda ou não a classificação da Covid-19. Desde o início de 2020 a doença é classificada como emergência global. Já são três anos de pandemia.