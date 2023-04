Imagem ilustrativa/Cesar Brustolin/SMCS

O Paraná registra mais 3.660 novos casos de dengue, segundo dados do boletim semanal divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), nesta terça-feira (11). O Estado apresenta o total de 17.692 casos confirmados da doença, 26% a mais que o boletim anterior, que trazia como total 14.032 confirmações.

Todas as 22 Regionais de Saúde possuem casos confirmados. No total, 242 municípios registraram pessoas com a doença, o que representa 60% dos municípios paranaenses.

Até o momento, o Estado possui 12 mortes por dengue. Não houve confirmação de novos óbitos neste informe.

CHIKUNGUNYA – O novo boletim confirmou ainda, 37 novos casos de chikungunya, somando 144 confirmações da doença no Estado. Do total de casos, 74 são autóctones (quando a doença é contraída no município de residência) e 44 são considerados importados. Há ainda, 775 casos em investigação.

“O Governo do Estado mantém o alerta e a vigilância apoiando as ações de combate e controle da dengue e chikungunya em todas as regiões e municípios. Precisamos unir forças com a população para a eliminação dos criadouros do mosquito Aedes aegypti, que em sua maioria, estão nos quintais das casas. Por isso, inspeções diárias nos quintais em busca de criadouros é fundamental para evitar a proliferação do vetor”, disse o secretário da Saúde, César Neves.