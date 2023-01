Marcello Casal Jr/ABr

O boletim da Covid-19 desta quarta-feira (4), divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, tem 2.229 novos casos da doença e mais 21 mortes em decorrência da doença. Os óbitos são de pessoas entre 0 e 88 anos de idade.

Os pacientes que foram a óbito residiam em: Curitiba (8). A Sesa registra ainda a morte de uma pessoa que residia em cada um dos seguintes municípios: Sertanópolis, Santo Antônio do Paraíso, Rolândia, Lunardelli, Ibaiti, Foz do Iguaçu, Floresta, Colorado, Centenário do Sul, Cambé, Astorga, Assaí e Alvorada do Sul. Os óbitos divulgados nesta data são de: janeiro (4) de 2023; e dezembro (17) de 2022.

Os casos confirmados divulgados nesta data são de: janeiro (1655) de 2023; dezembro (479), novembro (24), outubro (6), setembro (1), agosto (3), junho (1), março (1), fevereiro (29) e janeiro (3) de 2022; setembro (2), agosto (1), julho (1), junho (2), maio (1), abril (4), fevereiro (7) e janeiro (3) de 2021; e dezembro (3), outubro (2) e setembro (1) de 2020.

O total acumulado chegou a 2.855.152 e as mortes subiram para 45.514.