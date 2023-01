Geraldo Bubniak / AEN

A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa-PR) confirmou mais 832 casos de Covid-19 no boletim divulgado nesta sexta-feira (20). O boletim ainda traz 23 mortes em decorrência do vírus.

Os casos confirmados divulgados nesta data são de: janeiro (577) de 2023; dezembro (168), novembro (25), julho (2), junho (1), maio (1), março (4), fevereiro (5) e janeiro (40) de 2022; julho (1), maio (1), abril (2) e janeiro (1) de 2021; e dezembro (2), julho (1) e março (1) de 2020.

As mortes foram de pessoas de 47 a 96 anos. Os pacientes que foram a óbito residiam em Londrina (9), Ponta Grossa (4) e Maringá (4). A Sesa registra ainda a morte de uma pessoa que residia em cada um dos seguintes municípios: Três Barras do Paraná, Tibagi, Paraíso do Norte, Engenheiro Beltrão, Curitiba e Boa Esperança. Os óbitos divulgados nesta data são de: janeiro (14) de 2023; dezembro (2), julho (1), junho (1), maio (1), março (1), fevereiro (2) e janeiro (1) de 2022.

O total de casos desde o início da pandemia subiu para 2.890.614 e o de mortes para 45.673.