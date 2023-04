Pedro Ribas/SMCS

A Secretaria Municipal da Saúde convoca os moradores de Curitiba de 26 a 40 anos, que ainda não completaram o cadastro definitivo de saúde, a regularizar a situação até 27 de maio. Este é o segundo grupo convidado a fazer a validação. Anteriormente, foi chamado o público de 18 a 25 anos.

A ação poderá ser feita diretamente pelo aplicativo Saúde Já Curitiba, com o envio de alguns documentos pela ferramenta (veja o passo a passo abaixo). A novidade está disponível para as faixas etárias convocadas, na versão atualizada do aplicativo nas lojas App Store (para celulares sistema IOs) e Play Store (para celulares sistema Android).

O objetivo é trazer mais segurança no acesso ao Aplicativo Saúde Já Curitiba e também permitir que esses usuários passem a acessar de forma plena os serviços do SUS Curitibano.

Com o cadastro provisório, é possível acessar presencialmente apenas atendimentos de urgência e emergência nas unidades e receber vacinas. Já quem tem cadastro definitivo, por outro lado, poderá dispor dos novos serviços da Central Saúde Já, como o teleatendimento e videoconsulta para queixas leves de saúde, além de acesso completo ao aplicativo Saúde Já Curitiba e demais serviços do SUS Curitibano, como consultas, exames, entre outros.

“A Central Saúde Já lançou nesta semana um serviço inédito, que irá facilitar a vida do curitibano, que poderá acessar serviços de saúde sem sair de casa, em caso de queixas leves. Mas, por questão de segurança das informações, é necessário primeiramente que este usuário tenha cadastro definitivo” destaca a secretária municipal da Saúde de Curitiba, Beatriz Battistella.

Escalonamento

A regularização do cadastro se estenderá a todas as faixas etárias em breve. “Estamos fazendo esse chamamento de forma escalonada, para que fique mais organizado”, complementa a secretária.

Segundo Beatriz, a orientação, neste momento, é que os rmoradores de Curitiba de 26 a 40 anos entrem no aplicativo Saúde Já Curitiba e verifiquem a situação do seu cadastro. Caso ainda necessite de validação, o aplicativo (na versão atualizada) abrirá uma tela solicitando o envio de documentos para o público convocado.

Esse envio será realizado de forma prática pelo próprio aplicativo Saúde Já Curitiba (veja o passo a passo abaixo) e a validação será feita pela Secretaria Municipal da Saúde. Caso seja detectada alguma inconsistência, o usuário será avisado por e-mail das providências a tomar.

Prazos para validação

Após 27 de maio, pessoas de 26 a 40 anos que não tenham feito a validação do cadastro só conseguirão acessar o aplicativo após o envio dos documentos.

O público de 18 a 25 anos, o primeiro grupo a ser convocado para essa regularização, tem até 3 de maio para realizar a validação pelo aplicativo Saúde Já Curitiba.

Quem tiver dificuldade pode mandar um email para smscentral@sms.curitiba.pr.gov.br ou ainda entrar em contato com a Central Saúde Já Curitiba, pelo telefone 3350-9000, que funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 22h, inclusive feriados; e aos sábados e domingos, das 8h às 20h. Uma terceira possibilidade é procurar diretamente a sua unidade de saúde de referência.

Passo a passo

1) Se você é residente em Curitiba e tem entre 26 e 40 anos, entre no aplicativo Saúde Já Curitiba, colocando seu login, data de nascimento e senha.

2) Caso o seu cadastro esteja provisório e ainda necessite de validação, você receberá a seguinte mensagem: “A partir de 27/05/2023, para acessar o aplicativo será necessário validar o seu cadastro, com o envio de alguns documentos”. Caso não apareça essa mensagem, seu cadastro já está validado.

4) Para os que precisarem validar, o aplicativo Saúde Já Curitiba abrirá uma nova tela, para que você tire uma foto (frente e verso) do documento de identificação e do comprovante de residência de Curitiba e envie pela própria ferramenta.

6) Enquanto os documentos são analisados pela Secretaria Municipal da Saúde, você poderá acessar o aplicativo ainda com o status de “Cadastro Provisório” até que ocorra essa validação, considerando a data limite de 27/05/2023. Após a análise dos documentos, você receberá um email com a confirmação de seu “Cadastro Definitivo”.

7) Caso seja detectada alguma inconsistência, você será avisado por e-mail das providências a tomar.