Danilo Avanci / Sesa (Arquivo)

A partir desta quinta-feira (23/3), a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Curitiba amplia a aplicação do reforço com a vacina bivalente contra a covid para as pessoas com deficiência permanente com 12 anos ou mais. O novo chamamento inclui mais 9 mil pessoas residentes no município.

A vacina bivalente estará disponível para o novo público e os anteriormente convocados em 107 postos de saúde, das 8h às 17h, de segunda à sexta-feira. Os endereços podem ser conferidos no site Imuniza Já Curitiba.

A SMS orienta a população para que, na medida do possível, evite buscar a vacinação nas unidades mais centrais, cujo movimento é maior, e priorize as demais.

“É hora de alguns grupos se vacinarem novamente, de agregarmos essa nova camada de proteção à população mais vulnerável à covid-19”, destaca a secretária municipal da Saúde, Beatriz Battistella.

Pessoas com deficiência

Pessoas com deficiência, já acompanhadas pelo SUS Curitibano ou vacinadas anteriormente como parte deste grupo, não precisarão apresentar comprovação da condição.

Pacientes que ainda não tenham sido vacinados como parte do grupo de pessoas com deficiência, devem apresentar alguma documentação que comprove a sua condição (veja mais detalhes abaixo).

Englobam o grupo das pessoas com deficiência permanente aquelas com limitação motora que cause grande dificuldade ou incapacidade para andar ou subir escadas; pessoas com grande dificuldade ou incapacidade de ouvir mesmo com uso de aparelho auditivo; pessoas com grande dificuldade ou incapacidade de enxergar mesmo com uso de óculos; indivíduos com alguma deficiência intelectual permanente, que limite as suas atividades habituais (como trabalhar, ir à escola, brincar).

Para receber o reforço da bivalente é necessário, além de se enquadrar nos critérios de convocação do público, ter tomado ao menos duas doses da vacina anticovid anteriormente e ter no mínimo 120 dias de intervalo desde a última aplicação.

Acamados

Pessoas com deficiência permanente com 12 anos ou mais e que sejam também acamadas podem receber a vacina bivalente sem sair de casa.

Aqueles que são acompanhados pelo SUS ou já receberam anteriormente a vacina como acamados devem aguardar a visita de uma equipe das unidades de saúde.

Os acamados que não são acompanhados pelo SUS e se enquadram na faixa etária convocada devem indicar a condição pelo aplicativo Saúde Já Curitiba. Na tela inicial, basta clicar na aba “Paciente Acamado” e selecionar o paciente indicado.

Bivalente

A vacina bivalente é a segunda geração do imunizante, porque possui em sua composição a cepa original e subvariantes da Ômicron, que têm registrado maior circulação nos últimos meses. Assim, a nova dose de reforço traz mais uma camada de proteção para a população vulnerável.

“Essas vacinas são consideradas mais atualizadas e, por isso, mais eficazes. Elas reduzem a probabilidade de quadros graves e mortes porque protegem contra a Ômicron e suas subvariantes, que estão circulando no momento”, explica o diretor de Epidemiologia da Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba, Alcides Oliveira.

Orientações para receber a vacina

Pessoas que tiveram covid-19 devem aguardar pelo menos quatro semanas após o início dos sintomas para se vacinar. No caso de pessoas que tiveram outras doenças, a orientação é que aguardem a ausência de sintomas.

Atualização cadastral

As pessoas que receberam alguma dose da vacina anticovid fora da capital paranaense precisam atualizar seu prontuário eletrônico junto à Central Saúde Já Curitiba. Para isso, é preciso enviar antecipadamente por e-mail um documento pessoal com foto, a carteira de vacinação e comprovante de endereço para que o cadastro esteja em dia. O endereço é smscentral@sms.curitiba.pr.gov.br.

Públicos convocados para reforço com a bivalente em Curitiba

Pessoas com 60 anos completos ou mais

Imunossuprimidos com 12 anos ou mais

Gestantes e puérperas com 12 anos ou mais

Acamados com 60 anos ou mais (aplicação na residência)

Moradores e trabalhadores de instituições de longa permanência (aplicação na residência)

Indígenas (pelo Distrito Sanitário Tatuquara e equipes do Consultório na Rua)

Novo público para reforço com a bivalente em Curitiba

Pessoas com deficiência permanente com 12 anos ou mais

Pessoas acamadas com deficiência permanente com 12 anos ou mais (aplicação na residência)

Documentos que podem ser apresentados

Cartão-transporte da Urbs de isento para Pessoa com Deficiência Permanente (identificado com a letra I no canto superior direito)

Identidade emitida a partir de 2019 com a indicação “Pessoa com Deficiência”

Declaração médica emitida pelo médico que o/a acompanha, com a indicação da Deficiência Permanente.

Pessoa com Deficiência Permanente acompanhada pelas Unidades de Saúde de Curitiba receberão uma mensagem pelo aplicativo do Saúde Já avisando que são elegíveis para a vacina.