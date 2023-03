Novo programa de Residência Técnica de Gestão em Saúde Pública abre 340 vagas (Crédito: Divulgação/AEN)

Estão abertas as inscrições para a 2ª turma do Programa de Residência Técnica de Gestão em Saúde Pública do Paraná. A iniciativa é uma parceria entre as secretarias de Estado da Saúde (Sesa) e Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti) e a Universidade Estadual de Maringá (UEM).

São 340 vagas para profissionais recém-formados em diversas áreas para atuação nas unidades da Sesa. A residência iniciará em junho e tem duração de dois anos. As inscrições seguem até o dia 27 de março e podem ser realizadas pelo site do Núcleo de Educação a Distância da UEM.

O edital prevê vagas para pessoas que concluíram a graduação há no máximo três anos, nos seguintes cursos: administração, análise de sistemas, arquitetura, assistência social, biologia, comunicação social, contabilidade, economia, enfermagem, engenharia civil, farmácia, fisioterapia, medicina veterinária, nutrição, odontologia e psicologia. A bolsa-auxílio é de R$ 2.375,00 e o auxílio-transporte no valor de R$ 220,00.

A seleção dos inscritos será por meio de prova online que será realizada dia 27 de abril com início às 9h. A divulgação do resultado sairá em maio, e logo após serão abertas as matrículas para o curso e a residência.

A 1ª turma foi inserida nas unidades da Sesa em todo o Estado em setembro de 2022. Ao todo 98 residentes técnicos atuam em diversas áreas da secretaria, desde o nível central, farmácias, até Regionais de Saúde e hospitais vinculados ao Estado.