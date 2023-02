AEN

A Secretaria estadual da Saúde do Paraná (Sesa), reforça ações de monitoramento e enfrentamento à febre chikungunya no Oeste do Paraná, região de fronteira com o Paraguai.



Ontem, foi realizada uma videoconferência com a 9ª Regional de Saúde de Foz do Iguaçu, iniciativa que fez parte das ações estratégicas para o controle da doença, após o país vizinho anunciar um surto, no início deste mês.



O boletim de arboviroses publicado pela Sesa na última terça-feira registrava dez casos confirmados de chikungunya no Paraná, sendo três autóctones.