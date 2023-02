Emanuel Marques da Silva/ Divisão de Zoonoses e Intoxicações da SESA

Com o aumento de chuvas e elevação da temperatura, os primeiros meses do ano propiciam o aumento no número de casos envolvendo animais peçonhentos, em especial escorpiões. Por esta razão, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), faz um alerta para a população tomar alguns cuidados.

Normalmente encontrados em ambientes escuros, os escorpiões preferem locais úmidos e com pouca movimentação. Uma maneira eficiente de evitar o aparecimento destes animais é impedir o acúmulo de entulhos, pois esses são locais que podem atrair insetos, como baratas, que são sua principal fonte de alimento.

“Com a expansão das chuvas e aumento de temperatura, os escorpiões acabam deixando seus abrigos, muitas vezes pelo acúmulo de água proveniente destes períodos. Por isso, medidas simples como manter os quintais limpos, evitando o acúmulo de entulhos, materiais de construção e resíduos orgânicos podem evitar ou ao menos dificultar seu aparecimento e proliferação”, destacou o secretário de Estado da Saúde, César Neves.

Com maior circulação de escorpiões, os acidentes também aumentam. No Paraná, segundo dados preliminares do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), em 2022, foram registrados 4.418 acidentes com escorpiões. Neste ano, dados preliminares apontam 418 registros de acidentes no Estado.

AJUDA – De acordo com o biólogo da Divisão de Vigilância de Zoonoses e Intoxicações da Sesa, Emanuel Marques da Silva, em caso de acidente, o paciente deve procurar uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) o mais rápido possível.

“A principal medida é encaminhar a vítima da picada diretamente para uma Unidade de Pronto Atendimento, para que o tratamento possa ser iniciado de maneira imediata. Uma recomendação bastante importante é, se possível, levar o animal causador do acidente junto ao serviço de saúde, ou ao menos uma foto dele, para auxiliar no diagnóstico clínico.”, afirma.

Ao encontrar um escorpião, com muito cuidado, ele deve ser colocado em um pote com tampa para ser encaminhado às autoridades de saúde. Será realizado então, o laudo de identificação do peçonhento, que será encaminhado para o serviço de saúde do município, que por sua vez deverá entrar em contato com o cidadão, fazendo as orientações de prevenção de acidentes e correção dos prováveis ambientes favoráveis para os animais.

PICADA – A picada de um escorpião causa dor imediata, podendo irradiar para o membro e ser acompanhada de adormecimento, vermelhidão e suor. Podem surgir suor excessivo, agitação, tremores, náuseas, vômitos, salivação excessiva, dentre outros sintomas mais graves.

Para tirar dúvidas sobre acidentes causados por animais peçonhentos e intoxicações, a população pode ligar no 08000 410 148 – Centro de Informações e Assistência Toxicológica do Paraná.