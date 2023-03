Divulgação/DER-PR

Após monitoramento dos níveis pluviométricos mais recentes, e com base na previsão meteorológica dos próximos dias, que indicam poucas chuvas, o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) volta a reabrir a Estrada da Graciosa nesta sexta-feira (17) ao meio-dia.

No início da manhã a equipe de Conservação de Faixa de Domínio do DER/PR realizará a limpeza do sistema de drenagem da rodovia, garantindo o adequado escoamento da água das chuvas que está descendo a Serra da Graciosa.

Os dispositivos, em sua maioria sarjetas de concreto ao lado das pistas, também foram atingidos pelos escorregamentos recentes, apresentando acúmulo de terra e vegetação.

O DER/PR permanece monitorando a pluviometria do trecho, com novas interdições sendo realizadas em dias de chuvas intensas ou após vários dias de chuvas ininterruptas. A medida tem caráter preventivo, visando garantir a segurança de usuários da via, uma vez que os recentes escorregamentos de terra foram registrados em ocasiões semelhantes.

OBRAS – A rodovia está em obras após ser atingida por escorregamentos de terra no final do ano passado e também em janeiro. Foram registrados danos inicialmente no km 7, km 8 e km 12, e depois também no km 11. A perspectiva do DER/PR é de concluir a maioria dos serviços de contenção até maio, com as condições climáticas podendo prolongar esse prazo.