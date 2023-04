Encontro terá palestras temáticas realizadas no auditório do Sebrae/PR, em Curitiba. Foto: divulgação.

Curitiba recebe, na sexta-feira (28), o XV Encontro Sul/Sudeste da Micro e Pequena Empresa. Voltado para empreendedores, empresários, artesãos, produtores rurais e integrantes de associações e federações relacionadas ao segmento da micro e pequena empresa, o evento terá como tema “o mundo digital e o crescimento do seu negócio” e contará com a realização de painéis temáticos.

Realizado no auditório do Sebrae/PR, em Curitiba, o início está previsto para as 8h30. O evento é gratuito e as inscrições estão disponíveis aqui.

O presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae/PR e presidente da Confederação Nacional das Micro e Pequenas Empresas e Empreendedores Individuais (Conampe) e da Federação das Associações de Micro e Pequenas Empresas e Empreendedores Individuais do Estado do Paraná (Fampepar), Ercílio Santinoni, ressalta a importância de fortalecer o associativismo junto ao segmento dos pequenos negócios e suas entidades representativas.

“A troca de experiência e a união do segmento é fundamental para o empreendedor e o auxilia a ter acesso à informação e encontrar soluções que impactam o ambiente de negócios. Por isso, o encontro é importante para fomentar ações que promovam o debate e o desenvolvimento de políticas, a fim de apoiar o desenvolvimento como um todo”, afirma.

O presidente do Sebrae Nacional, Décio Lima, está com presença confirmada para a abertura do encontro.

“Não temos dúvidas de que, verdadeiramente, empreender se tornou uma política pública de desenvolvimento. O papel do Sebrae é estratégico, iremos atuar com a nossa missão nos pilares da Cultura Empreendedora, na Gestão e Ambiente Empresarial, a fim de promover essa mobilização”, afirma Décio Lima.

Programação temática

Os painéis terão início a partir das 9h30. Com o tema “estratégias do desenvolvimento econômico e social brasileiro baseado no segmento da micro e pequena empresa”, a palestra de abertura será apresentada por Milton Coelho, secretário da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte e do Empreendedorismo (Sempe), ligado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

Na sequência, a partir de 10h30, o diretor-técnico do Sebrae Nacional, Bruno Quick, estará ao lado do mestre em comunicação, doutor em administração, especialista em gestão acadêmica e planejamento de marketing e negócios, publicidade e propaganda, Luiz Alberto Vivan, para tratar da relevância do “mundo digital e o crescimento do seu negócio e das vendas”.

A programação terá uma pausa e voltará a partir de 13h30, com a palestra “motivando o empreendedor”, com o professor e consultor empresarial na área de qualidade de vida e liderança, João Carlos de Oliveira. Na sequência, Marcelo Cordeiro Alvarenga, advogado e presidente da Comissão Especial da Advocacia Empreendedora, apresenta o tema “desvendando o e-social”, às 14h30.

A partir de 15h, será realizado um momento para falar dos 41 anos da Associação Nacional de Fomento Comercial (Anfac), com o fundador e presidente Luiz Lemos Leite.

Na sequência, o empreendedorismo estará em foco, com a participação da coordenadora estadual de Liderança e Educação Empreendedora do Sebrae/PR, Rosângela Angonese; da coordenadora do Programa Mulher Empreendedora da Conampe, Adriana Cordeiro; e da jornalista, mentora de empreendedorismo, carreira e comunicação, Dani Mendes.

As atividades terão encerramento com o painel temático “inteligência emocional no mundo digital”, a partir das 18h, com apresentação do escritor, conferencista internacional, doutor em psicanálise, mestre em Educação e Psicanálise, Jairo de Paula.

Cerimônia

A abertura do XV Encontro Sul/Sudeste da Micro e Pequena Empresa deve contar com a presença do presidente do Sebrae Nacional, Décio Lima; do vice-governador do Paraná e presidente do Sistema Fecomércio Sesc Senac PR, Darci Piana; do presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae/PR, Ercílio Santinoni; do secretário da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte do Empreendedorismo (Sempe), Milton Coelho; do diretor-técnico do Sebrae Nacional, Bruno Quick; do diretor-superintendente do Sebrae/PR, Vitor Roberto Tioqueta; do secretário da Indústria, Comércio e Serviços do Estado do Paraná, Ricardo Barros; e do presidente da Fomento Paraná, Heraldo Alves das Neves.

O evento é realizado pelo Sebrae/PR ao lado da Conampe, Famepar e Instituto Nacional da Micro e Pequena Empresa (Monampe). São apoiadores da iniciativa: Fecomércio PR, Federação das Indústrias do Paraná (Fiep), Sistema Faep/Senar-PR, Federação das Empresas de Transporte de Cargas do Estado do Paraná (Fetranspar), Anfac, Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do Estado do Paraná (Fopeme), Fomento Paraná e a Secretaria da Indústria, Comércio e Serviços do Governo do Estado do Paraná (Seic).