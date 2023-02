Nota Paraná – Curitiba, 07/01/2021. (Geraldo Bubniak/AEN)

O Programa Nota Paraná, vinculado à Secretaria de Estado da Fazenda, está com um novo número para atendimento via WhatsApp: (44) 98831-9499. O serviço permite aos contribuintes esclarecer dúvidas gerais sobre cadastros, alteração de e-mail, esquecimento de senha e saldo expirado. Também podem ser obtidas informações referentes a prêmios e sorteios do programa, além de falar com um atendente com maior eficiência e facilidade.

Programa do Governo do Estado coordenado pela Secretaria da Fazenda, o Nota Paraná devolve ao contribuinte parte do ICMS pago nas compras no comércio varejista e também distribui prêmios mensais às pessoas cadastradas.

Além dos maiores prêmios, de R$ 1 milhão e de R$ 200 mil, 40 consumidores são contemplados mensalmente com R$ 10 mil e outros 40 mil recebem R$ 10. Entidades sem fins lucrativos concorrem a valores de R$ 100 e R$ 20 mil.

O Paraná Pay também faz sorteios para uso exclusivo do valor nos estabelecimentos da área do turismo, venda de gás de cozinha e combustíveis credenciados no programa. São distribuídos 8 mil prêmios de R$ 100, totalizando R$ 800 mil. Os contribuintes que fizeram o aceite do Paraná Pay concorrem em ambos os programas.

COMO PARTICIPAR – Para se cadastrar no Nota Paraná é só acessar o site www.notaparana.pr.gov.br, clicar na opção “cadastre-se” e preencher os dados pessoais, como CPF, data de nascimento, nome completo, CEP e endereço, para criação da senha pessoal.

Para concorrer aos sorteios do Paraná Pay é necessário estar cadastrado no Nota Paraná e ter manifestado concordância com os termos de uso dos créditos e prêmios. Basta acessar o perfil de usuário no site ou no aplicativo e clicar em “concordar”.