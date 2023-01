Secretaria da Fazenda alerta para golpes enviados por e-mail sobre saldos do Programa Nota Paraná –

Secretaria da Fazenda alerta que contribuintes paranaenses estão recebendo um e-mail, supostamente enviado pela própria pasta, com valores relacionados ao CPF do destinatário e informações sobre um possível saque dentro do Nota Paraná. Trata-se de um golpe que visa prejudicar os cidadãos.

O programa vinculado à Secretaria da Fazenda (Sefa) não envia o saldo por e-mail, apenas quando há transferência para conta bancária ou IPVA, além da recuperação de senha do usuário, todas ações que ocorrem após o cidadão acessar o seu cadastro.

Os domínios oficiais dos e-mails enviados são naoresponder@notaparana.pr.gov.br e naoresponder@identidadedigital.pr.gov.br.

Para verificar se possui valor disponível para retirada, o consumidor deve acessar seu cadastro através do aplicativo ou do site do programa Nota Paraná e inserir seu CPF e senha. Qualquer outra forma pode ser considerada tentativa de golpe.

A Fazenda ainda pede para que os consumidores tenham um cuidado com a veracidade das informações recebidas e destaca que os meios oficiais de contato do programa são os seguintes: WhatsApp – (44) 99122-1756, ou telefones de Curitiba e Região (3200-5004) ou demais localidades (0800-644-0934).

As redes sociais oficiais do programa e da Secretaria de Estado da Fazenda, além dos canais oficiais do Governo do Paraná, também são fonte de consulta oficial.

A Secretaria da Fazenda orienta que pessoas que foram lesadas devem procurar orientação nos canais oficiais do programa e na Polícia Civil para registrar a ocorrência.