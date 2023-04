A secretára de Educação, Maria Silvia Bacila: treinamento. Foto: Rodrigo Fonseca/CMC

Diante da preocupação dos pais com as boatos de ameaças de ataques a escolas e creches, a secretária municipal de Educação, Maria Silvia Bacila, anunciou nesta terça (11) a suspensão do Fórum de Gestores das unidades educacionais da rede municipal de ensino, que estava marcado para acontecer nesta semana.

Em comunicado feito por vídeo aos diretores, acompanhada dos chefes de núcleo, a secretária afirmou que a medida é para manter diretores e vice-diretores nas unidades para “acalmar” familiares. “Estamos no pior momento desta crise. Os ânimos estão exaltados. É na adversidade que mostramos nossa força. Olhando para esse momento, entendemos que o momento de os gestores estarem presentes nas unidades, ouvindo e dando as devolutivas necessárias para os familiares. Espero que esse pesadelo passe e possamos voltar para nossas atividades normais”, afirmou ela.”Se dermos voz ao mau, ampliamos o mau. É importante acalmar as famílias”.

Ela também ressaltou que a rede municipal de Curitiba está preparada para as adversidades e já conteve situações de risco por meio da iniciativa Conhecer para Prevenir (CPP). Falou que as escolas municipais contam com câmeras e botões de pânico. “Já estamos conversando com as empresas terceirizadas que prestam serviços nas unidades para orientar como proceder na limpeza e no fechamento de portões. Os diretores devem manter a maior vigilância possível para proteger nossas crianças. Não vamos dar possibilidade de estranhos entrarem nas nossas unidades”, disse a secretária.

Ela também fez um apelo para que os diretores que tenham dúvida sobre as respostas para as famílias diante deste momento procurem os chefes de núcleos: “É importante que estejamos unidos nas orientações”.