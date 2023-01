Agência Brasil

A Secretaria de Educação e do Esporte (Seed) recuou da decisão de retirar a disciplina de Artes da grade curricular das turmas do oitavo e nono ano da rede estadual de ensino. A medida foi tomada após reunião com a APP-Sindicato, que represente professores e funcionários da rede estadual, nesta quarta (11). Segundo nota da Seed, as aulas de artes estão mantidas em aproximadamente 1.000 das 1.800 escolas da rede estadual do Paraná que oferecem ensino fundamental.

“Nós avançamos na pauta. Além das 500 escolas que manterão Arte no currículo, conseguimos com que o governo mantenha as duas aulas da disciplina em 500 escolas que não precisam do transporte escolar, incluindo a 6ª aula”, explica a presidenta da APP, Walkíria Mazeto.

“Esse número abrange as instituições que já oferecem ou que estão prontas para ofertar uma sexta aula. Após diálogo com representantes dos professores, a secretaria se comprometeu com a proposta. Além disso, a secretaria também estuda viabilizar uma sexta aula para os estudantes dos oitavos e nonos anos do ensino fundamental, nas 800 escolas restantes, ainda em 2023”, diz a nota, encaminhada à imprensa.

De acordo coma a secretaria, a mudança da matriz curricular no Paraná não exclui o pensamento artístico, que pode ser trabalhado de maneira interdisciplinar: “E para ampliar o acesso a uma nova linguagem, a Seed-PR vai introduzir as aulas do pensamento computacional nos anos finais do ensino fundamental. Isso fortalece o compromisso do Estado do Paraná em formar nossos estudantes para as profissões do futuro”.