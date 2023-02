Reprodução Instagram

A Secretaria de Estado da Comunicação emitiu nota de pesar pela morte da jornalista Shara Miranda, de 25 anos, da Catve, vítima de um acidente de carro em Cascavel na manhã deste domingo (12), na BR-467, em Cascavel, oeste do Paraná.

A Secretaria entrou em contato com a direção da emissora para prestar apoio e se solidariza aos familiares, amigos e colegas de trabalho da jornalista, que era respeitada por todos que a conheciam.

Segundo as informações da equipe de salvamento, a jornalista foi ejetada de um Honda Civic que capotou, embaixo do viaduto Domiciano Theobaldo Bresolin. Quando os socorristas chegaram ao local do acidente, ela estava em parada cardiorrespiratória. Foram feitas manobras de ressuscitação mas Shara não resistiu.

Shara Karoliny Santos Miranda de Souza, nasceu em Curitiba, e trabalhava no grupo Catve há três anos. Ela deixa uma filha de 4 anos. Shara se formou pelo Centro Universitário FAG em 2022 e estava como repórter do Jornal da Catve e EPC.

A outra vítima fatal, também jornalista, era Celeste Pereira também de 24 anos, era de Quedas do Iguaçu mas morava em Cascavel e trabalhava em uma agência de publicidade, ela era filha única.