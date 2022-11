Reprodução

A secretária municipal de Saúde de Curitiba, Beatriz Battistella, falou nesta quinta (10) sobre o novo cenário da Covid-19 na cidade e sobre a ampliação da vacinação. “Notamos na última semana o aumento da média móvel, de 80 para 140 casos, e continua aumentando. Pode significar que estamos com uma nova variante circulante. Aumentaram também os atendimentos nos postos de saúde. A preocupação é a mesma de sempre. A Covid é traiçoeira principalmente para pessoas mais debilitadas, com mais idade, comorbidades e aquelas que não completaram as doses da vacina contra o coronavírus”, disse ela.

Casos novos de Covid em Curitiba mais que dobram e atingem o maior nível desde setembro

Beatriz reforçou que os curitibanos devem retomar os cuidados já conhecidos contra a doença: “Isolar quem está com sintomas, testar e evitar aglomerações. Se for em um evento com muitas pessoas, deve usar máscara. Também é necessário lavar as mãos sempre”. A secretária ressaltou que os curitibanos devem verificar se estão faltando doses da vacina e procurar os postos de saúde.

Ela lembrou que a secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Curitiba amplia a partir desta sexta-feira (11/11) a convocação para a 4ª dose da vacina anticovid para as pessoas nascidas até 1983 com a 3ª dose realizada há 120 dias ou mais. Com isso, o chamamento atinge pessoas com 39 anos ou que completam essa idade até o fim do ano. A 4ª dose equivale ao 2º reforço para os vacinados na 1ª dose com Pfizer, Astrazeneca e Coronavac. Para os vacinados com Janssen na 1ª dose, a 4ª dose equivale ao 3º reforço.

Os novos convocados receberão mensagem pelo Aplicativo Saúde Já Curitiba nesta quinta-feira (10/11). Para aqueles que não puderem comparecer nesta sexta-feira (11/11), a SMS oferece repescagem contínua nas unidades de saúde de segunda a sexta-feira – exceto na próxima segunda (14/11) e terça (15/11), por causa do feriado da Proclamação da República.

A vacinação acontece em 106 unidades de saúde, das 8h às 17h.

A secretária lembrou que convocação deste novo público acontece após a liberação da Comissão Intergestores Bipartite do Paraná e da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) para a vacinação com mais uma dose de pessoas entre 18 a 40 anos. Novas convocações deste grupo, porém, dependerão da disponibilidade e do envio de novas doses ao município.