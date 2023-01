Reprodução/Sesa

O boletim semanal da dengue publicado nesta terça-feira (31) pela Secretaria de Estado da Saúde registra 2.843 casos confirmados da doença. São 201 casos a mais que o informe anterior. Os dados são do 23º Informe Epidemiológico, do novo período sazonal da doença, que iniciou no mês de agosto e deve seguir até julho de 2023.

Os casos confirmados estão distribuídos por 227 municípios, e ainda há 6.014 outros casos em investigação. O boletim não traz novos óbitos, ou seja, o Estado permanece com três mortes registradas neste período.

Segundo a Secretaria, em relação ao período epidemiológico anterior (2021/2022) houve aumento de 27,5% em casos confirmados, sendo 35% de dengue severa, sinalizando a importância de manter os cuidados e o olhar atento aos criadouros do Aedes aegypti.

“Apesar dos números estarem dentro de uma normalidade na série histórica, o Governo do Paraná segue em alerta e mobilizado contra a dengue. Calor e chuva, fenômenos típicos desta época, são propícios para proliferação do mosquito transmissor da doença, por isso a necessidade em reforçar os cuidados, principalmente em ambiente domiciliar”, alertou o secretário de Saúde Beto Preto.

O boletim traz ainda 126 casos notificados Chikungunya. Desses, sete foram confirmados e 73 permanecem em investigação. Em relação a Zika Vírus, o informe apresenta 34 casos notificados, sendo que seis estão em investigação.