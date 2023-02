Valquir Aureliano

A Secretaria estadual da Segurança Pública e a Prefeitura de Curitiba lançaram, no final da tarde de terça-feira (31), a abertura da Operação Integrada I. A operação tem a participação das polícias Civil, Militar, Penal, além da Guarda Municipal de Curitiba. O lançamento foi em frente ao Memorial de Curitiba, no Largo da Ordem,



O objetivo é reforçar o policiamento ostensivo preventivo, com forças integradas, para coibir a prática de crimes na região central e nos bairros Parolin e Prado Velho. Os policiais contarão com o apoio de drones, monitoramento eletrônico e cães farejadores.



O evento teve a participação do secretário Hudson Leôncio Teixeira e do prefeito em exercício da Capital, Eduardo Pimentel.