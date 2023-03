Divulgação/SMCS

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente realizou, na tarde desta quarta-feira (1/3), uma vistoria na região do loteamento Neoville, entre as regionais Pinheirinho e CIC, para a avaliação de novas ações para minimizar os ataques de mordeduras de cães que vêm acontecendo no local. A secretária do Meio Ambiente, Marilza do Carmo Oliveira Dias, e o vereador Tico Kuzma, líder do governo na Câmara Municipal, estavam no local.

Marilza lembrou que o município já vem tomando medidas para resolver a questão. “As equipes da Rede de Proteção Animal estão na região quase todos os dias, já foram aplicadas multas a tutores que deixam os animais soltos; e recolhidos quatro animais responsáveis pelas mordeduras”, explicou.

Durante a tarde, o grupo, formado, ainda pelos superintendentes de Obras e Serviços, Jean Brasil; e de Controle Ambiental, Ibson Campos; e os diretores de Pesquisa e Conservação da Fauna, Edson Evaristo; e de Parques e Praças, Giovando Romanini; percorreu a ciclovia e os equipamentos de lazer do Parque Linear Capão Raso, para avaliar melhorias estruturais que possam trazer mais segurança aos moradores da região.

Acompanharam a vistoria os administradores regionais Reinaldo Boaron e Raphael Keiji, equipes das regionais; da Rede de Proteção Animal da Prefeitura de Curitiba; da Guarda Municipal; além de representantes dos moradores e da incorporadora que faz a venda dos loteamentos no local.