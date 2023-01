Franklin de Freitas

A segunda-feira, 23 de janeiro, amanheceu em Curitiba com 16ºC de mínima e bastante sol. No entanto, de acordo com a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) há possibilidade de chuva com em todas as regiões do Paraná, sendo que na parte da tarde a chuva pode ser mais intensa.

Na Capital a máxima do dia deve chegar aos 26ºC. Em Maringá deve chegar a 29ºC, Londrina, 28º, Foz fará 31º C e em Paranaguá, 28ºC.

O meteorologista Lizandro Jacóbsen afirma que estão previstas pancadas de chuvas, acompanhadas de descargas elétricas e trovoadas, principalmente durante a tarde, com potencial com chuva de maior intensidade.

Na terça-feira (24), também pode ocorrer chuva fraca. Entre quarta (25) e quinta-feira (26), o tempo fica mais estável, com chuvas isoladas, atingindo mais o norte e leste do Paraná.

A massa de ar deixa o tempo mais estável para o próximo fim de semana.