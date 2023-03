(Divulgação Campo Largo)

A Prefeitura de Campo Largo, por meio do Departamento de Vigilância em Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde, informa que nesta semana foi confirmada a presença de um terceiro morcego com o vírus rábico, e novamente na área urbana de Campo Largo. Os casos anteriores foram em agosto de 2022, e em fevereiro de 2023. Esse é o segundo caso do ano .

Uma moradora da região do Bela Vista entrou em contato com a Vigilância porque o pai dela encontrou um morcego voando durante o dia. A equipe foi até a residência e recolheu o animal morto para análise no Laboratório Central do Estado do Paraná (Lacen).

“O resultado é que o animal estava positivo para o vírus rábico e apresentou uma característica bem marcante que é um animal noturno voar durante o dia. É importante ressaltar isso porque os animais com raiva, por não estarem bem, acabam apresentando um comportamento bem diferente do usual”, explica a bióloga da Secretaria Municipal de Saúde, Virgínia Prado.

Caso encontre um morcego – Se aparecer um animal em situação anormal (caído no chão ou voando durante o dia), ou morto, a pessoa que o encontrou não pode tocar no animal, e deve impedir o contato de outros animais com o morcego também. O ideal é apenas colocar um balde sobre ele e, em seguida, entrar em contato com a Vigilância em Saúde para o recolhimento. Mantenha o lugar fechado até a equipe chegar.

A culpa não é do morcego – “Todos os mamíferos podem se infectar e transmitir a raiva, mas eles também sofrem e morrem por ela, então não estigmatize, eles são vítimas também e animais extremamente importantes para o equilíbrio ecológico. Lembrando que são protegidos por leis ambientais”, ressalta a bióloga.

Com este cenário o departamento segue em monitoramento, e ressalta a importância de manter as vacinas dos animais domésticos e de produção em dia, o que forma uma barreira sanitária e reduz a possibilidade de transmissão da grave doença aqui no município. É importante também verificar como proceder em caso de acidente com animais, em que possa haver risco de transmissão.

Para mais esclarecimentos entre em contato com a Vigilância em Saúde no telefone (41) 3291-5116 ou pelo aplicativo de mensagens WhatsApp no número (41) 99515-0086.