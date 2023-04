Reprodução/PMPR

O Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) registrou redução de 29% no número de mortes causadas por acidentes de trânsito durante o feriado de Tiradentes nas rodovias estaduais do Paraná, na comparação com o ano de 2022. A operação foi iniciada à zero hora de quinta-feira e encerrada na manhã de ontem.



Já a Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou 68 acidentes, com 53 feridos e cinco mortos. Na Operação Tiradentes de 2022 foram 92 acidentes, com 81 feridos e cinco óbitos. Os números de 2023 são preliminares e ainda podem sofrer alterações.

O próximo fim de semana vem o terceiro feriado prolongado seguido.