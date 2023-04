João Frigério

O segundo suspeito de envolvimento no assalto a uma agência bancária de Antonina, no Litoral do Estado, morreu nesta quarta-feira (12) em confronto com uma equipe de CHOQUE do Batalhão de Polícia de Rondas Ostensivas de Natureza Especial (BPRONE). Segundo informações da Polícia Militar, ele teria feito um disparo contra os agentes.

A Polícia Militar tem feito um cerco em busca dos suspeitos na região de mata da Serra do Mar próximo da altura do km 15 da BR-277 desde a ocorrência na segunda (11).

Leia mais no blog Plantão de Polícia