Reprodução/PMPR

A virada do ano acabou e tragédia em dSão Mateus do Sul, na região dos Campos Gerais, no interior do Paraná,. Um grupo de pessoas estava comemorando o ano novo, quando foram surpreendidas por dois homens atirando na cidade nos primeiros minutos deste domingo (1). Quatro homens e duas mulheres foram baleados e uma das vítimas, um rapaz de 19 anos, morreu ao chegar no hospital, de acordo com informações da da Polícia Militar do Paraná (PMPR).

