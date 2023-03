A semana começa com temperaturas mais amenas em Curitiba, segundo previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). Nesta segunda-feira (27), a máxima fica pouco acima dos 20ºC, diferente da semana passada quando teve dias perto dos 30ºC.

O céu deve ficar boa parte do dia encoberto, mas o sol pode aparecer eventualmente, assim como pancadas de chuva não estão descartadas.

Isso deve continuar durante a semana, com dias que podem variar chuva, sol, e muitas nuvens até o fim de semana. As temperaturas podem subir um pouco a partir da quarta-feira. Por enquanto, a previsão para a Páscoa é de tempo bom.