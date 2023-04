Esta semana ainda inicia com muitas nuvens sobre parte do Paraná, especialmente a parte mais a Leste e Litoral. Porém, não há previsão para chuva significativa nos próximos dias. No interior, faz sol e calor.

Já em Curitiba, esta segunda-feira (10) começa encoberta, mas com o sol aparecendo ao longo da manhã entre nuvens. As temperaturas máximas ainda não sobem muito, ficando na casa dos 22ºC.

A semana ainda segue estável com sol forte a partir de quarta-feira e temperaturas em elevação, mas no final de semana uma nova onda de chuva pode começar a atuar na Capital e região, com um pouco de frio.