(Valquir Aureliano)

A semana começa com muitas nuvens e possibilidade de alguma chuva em Curitiba, mas a partir de terça-feira (24) a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) é de predomínio do sol.



Essa condição deve seguir pelos próximos dias, até o domingo (29), pelo menos. As temperaturas ficam levemente mais altas, na casa dos 25 a 27 graus ao longo da semana. As mínimas ficam entre 16 e 18 graus.



A chance de chuvas mais intensas, como na semana passada, é mais reduzida até o fim do mês.Uma nova onda de chuvas está prevista para os primeiros dias de fevereiro.