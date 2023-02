A semana começa com muitas nuvens e possibilidade de pancadas de chuva em Curitiba, segundo a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

A maior mudança, se se concretizar, é com relação às temperaturas máximas, que podem ficar até 6 graus mais baixas que na semana passada, variando entre 25 e 21 graus. Na semana passada a máxima chegou aos 27ºC na Capital.

As chances de chuva diária seguem pela semana e os primeiros dias de março. Os termômetros voltam a subir na sexta-feira. Até lá os dias devem ficar amenos. As mínimas, contudo, não caem tanto.