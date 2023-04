(Ana Ehlert)

A madrugada desta segunda-feira, 24 de abril, o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) registrou a presença de muitas nuvens do leste ao litoral do Paraná. Houve também o registro de chuva leve, com garoa e chuvisco, da Região Metropolitana de Curitiba (RMC) ao Litoral do Paraná.

Já ao longo do dia, a previsão para Curitiba é de uma segunda-feira, 24 de abril, ensolarada, com temperatura amena. A mínima do dia foi de 14ºC, mas a tarde deve esquentar e os termômetros poderão chegar aos 21ºC.

Nos Campos Gerais também há bastante nebulosidade, mas sem chuva e no Centro-Sul alguns nevoeiros se formam. A mínima do Estado deve ser registrada em São Mateus do Sul, com 10ºC e a máxima, de 30ºC, está prevista para Guaíra.

Nas demais regiões do Estado tempo estável, com temperaturas mais elevadas entra o Oeste e o Noroeste (em torno dos 20°C).