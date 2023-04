Franklin de Freitas

A semana começa com o tempo estável na maior parte do Paraná. O sol predomina e faz calor no interior. Na parte mais ao Sul do Estado, as temperaturas mínimas podem ficar mais baixas e até chegar aos 10ºC.



Em Curitiba, o sol também deve predominar e as temperaturas ficam amenas mesmo durante a tarde, variando entre 14 e 24 graus.



Mas, segundo a previsão no site do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná, o tempo muda e pode voltar a chover no feriado da Sexta-Feira Santa (7). Não se descarta ocorrência de temporais localizados no Paraná.