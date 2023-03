Franklin de Freitas

A semana começa da mesma forma que a última terminou, com muitas nuvens e possibilidade de chuva em boa parte do Paraná, incluindo Curitiba. Na Capital o dia deve ficar parcialmente nublado, com chuviscos e sol entre nuvens. A previsão não muda amanhã.

Mas, a partir da quarta-feira, o tempo abre, o sol aparece e a chuva dá trégua na região. Apesar disso, as temperaturas seguem amenas durante a manhã.

Os últimos dias do verão ainda devem ter alguma oscilação na temperatura, mas algum calor na Capital apenas a partir do fim de semana.

Ainda que não subam muito, a sensação deve ser de certo abafamento.