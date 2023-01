A semana começa como terminou a última. O céu fica encoberto a maiora parte do dia em Curitiba, com risco de pancadas de chuva ao longo do dia, especialmente durante a tarde. As temperaturas seguem mais altas e a sensação será de abafamento.

No Paraná, continua o risco de temporais localizados por causa das altas temperaturas esperadas para o interior.

O resto da semana não tem mudanças significativas, além de alguma oscilação nas temperaturas máximas, que vão do clima ameno até perto dos 30ºC em Curitiba.

O período chuvoso segue até o fim do mês, pelo menos.