Foto: Franklin de Freitas/ Arquivo Bem Paraná

A semana começa com muitas nuvens em Curitiba, segundo a previsão do Simepar. Com o céu nublado em parte do dia, alguma chuva pode ocorrer, mas de forma localizada.

Já a partir da terça-feira (31), o tempo deve ficar chuvoso em Curitiba e na maioria das regiões paranaenses. Da mesma forma, os primeiros dias de fevereiro serão com chuva.

Um sistema volta a furar o bloqueio do ar seco e provoca pancadas de chuva no Estado até a semana que vem. O volume de chuva pode mudar conforme os dias. As temperaturas seguem no mesmo padrão, amenas pela manhã e mais altas de tarde.