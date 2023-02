(Hully Paiva/SMCS)

A partir de hoje até sábado as pessoas cadastradas no programa Armazém da Família da Prefeitura de Curitiba poderão aproveitar o pacote de 800 gramas de posta de tilápia da Copacol que sai por R$ 12,95. Continuam valendo ainda os preços reduzidos para o pacote arroz parboilizado Sabor Sul (5 quilos), por R$ 12,90, da farinha de trigo Arapongas (1 quilo), por R$ 2,99, e do feijão-carioca Reserva (1 quilo), por R$ 4,99.



Os preços mais em conta fazem parte da ação Semana da Economia dos Armazéns, que toda semana traz alguns produtos com preços mais em conta. O programa acaba de completar cinco meses, lançado em setembro do ano passado.