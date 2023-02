Ricardo Marajó/SMCS

A Semana da Economia vai disponibilizar, a partir desta terça-feira, 20 toneladas de arroz parboilizado e 10 toneladas de coxa e sobrecoxa de frango com preços atrativos nos Armazéns da Família de Curitiba e Região Metropolitana. Os produtos estarão à venda até sábado, ou até acabarem os estoques, para quem tem cadastro no programa.



O pacote de 5 quilos de arroz parboilizado Sabor Sul vai custar R$ 12,90 e o quilo da coxa e sobrecoxa congelada da marca Pioneiro R$ 6,90.

Continuam valendo nesta semana os preços reduzidos da farinha de trigo Arapongas (1 quilo) por R$ 2,99 e do feijão-carioca Reserva (1 quilo) por R$ 4,99.