Geraldo Bubniak/AEN

Vagas de emprego, cuidados com a saúde, palestras e informações sobre os direitos das mulheres e intervenções visando elevar a autoestima feminina são alguns dos itens da programação da Prefeitura para o Dia Internacional da Mulher nas regionais administrativas durante o mês de março.



Nas regionais Boqueirão e Pinheirinho, mulheres que estão em busca de relocação no mercado trabalho podem se candidatar a vagas em mutirões de emprego que vão acontecer nos dias 8 e 9 de março.



A Rede Sine estadual também vai promover no dia 8 de março ações simultâneas de empregabilidade para mulheres em todas as regionais da Secretaria do Trabalho, Qualificação e Renda. Durante o mês também acontecerão atividades em diversas Agências do Trabalhador e postos de atendimento, como parte da programação do Governo do Estado dedicada ao Dia Internacional das Mulheres.



Mutirões de empregos irão oferecer vagas para trabalhadoras em todas as faixas etárias e em diversos segmentos da economia. Além da ação simultânea no dia 8, as regionais também contam com calendários de atividades.