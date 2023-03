Daniel Castellano/SMCS

O domingo amanheceu sem chuvas no Paraná. Logo cedo havia presença de nuvens baixas principalmente entre a Região Metropolitana de Curitiba e Campos Gerais, mas elas perderam força horas depois. No noroeste paranaense a nebulosidade também varia um pouco. Temperatura mínima de hoje ocorreu em General Carneiro, com 11,9°C.

A semana começa com alguns eventos de chuva sendo previstos sobre o Paraná, em função do tempo abafado. No geral, as pancadas de chuva previstas devem ser rápidas e bastante localizadas a partir da tarde, acompanhadas também de descargas atmosféricas. Temperaturas continuam bastante elevadas em todo o Estado.