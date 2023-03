Franklin de Freitas

A previsão do tempo do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) para Curitiba mostra que a Capital vai misturar o clima de outono e de verão até o fim de semana. Desde esta terça-feira (28), as temperaturas já estão mais amenas, típico do outono. Mas, com céu encoberto, ainda podem ocorrer pancadas de chuva, mais típico do verão.

Esse cenário é comum para a época do ano, já que o período é de transição das estações. O outono começa no dia 20 de março, às 18h24. Sendo assim, é normal que as temperaturas oscilem entre mais baixas e mais altas. Na quinta-feira (2/3), por exemplo, a previsão é que a máxima suba para os 25ºC e, no dia seguinte (sexta, 3), para 26ºC. Já as mínimas ainda ficam na casa dos 17 aos 19 graus até domingo (5).

As pancadas de chuva também podem ser diárias.

O início da próxima semana pode vir com temperaturas mais baixas, perto dos 22ºC. Em meados do mês, as mínimas podem cair para abaixo dos 15ºC. Depois do início do outono, as temperaturas começam a ficar cada vez mais baixas e, a partir de maio, podem ocorrer dias frios com maior frequência, mas ainda oscilando com dias quentes. O inverno tem início às 11h58 do dia 21 de junho no Hemisfério Sul.