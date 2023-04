Foto: Levy Ferreira/SMCS

Uma boa notícia para quem precisa preparar as refeições especiais durante a Semana Santa. Amanhã, frutas, verduras e legumes estarão mais baratos nos 11 Sacolões da Família da Prefeitura com preço único de R$ 2,99 o quilo para hortifrútis da estação.



Frutas como abacate e banana-maçã e legumes como abóbora, abobrinha, berinjela, beterraba e mandioquinha são alguns dos produtos da pauta de outono.



O valor único dos Sacolões da Família sem a promoção de quarta-feira é de R$ 3,69 o quilo, o que representa menos da metade (53% menor) do preço médio aplicado nos mercados convencionais para hortifrútis.



Para a Semana Santa, os Armazéns da Família também estarão com novos produtos mais em conta. Por causa do feriado da Páscoa, a Semana da Economia terá apenas dois dias, hoje e amanhã.



Os produtos da semana são o arroz polido da marca Célia (1 quilo) por R$ 2,79; a farinha de trigo da marca Arapongas (1 quilo) por R$ 2,79; e o pacote de sardinha congelada da marca Costa Sul (800 gramas) por R$ 8,99. Continua valendo (enquanto durarem os estoques) o preço de R$ 3,49 para o litro do leite longa vida integral da marca Mega Milk.