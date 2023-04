Hully Paiva/SMCS

A partir desta terça-feira (25/4), acontece a distribuição de mudas nativas pelo Desafio 100 Mil Árvores para Curitiba nas dez regionais da cidade. Serão entregues 10 mil mudas (mil por regional) de espécies como araçás, aroeiras-vermelhas, dedaleiros e ipês, entre outras, da produção do Horto Municipal da Barreirinha.

As regionais Bairro Novo, Boa Vista e Cajuru abrem a programação. A distribuição em cada um dos locais acontece até o fim dos estoques.

O Desafio 100 Mil Árvores foi lançado pelo prefeito Rafael Greca na primavera de 2019 e duraria apenas um ano. Com o sucesso e o engajamento da população, o projeto passou a ser renovado anualmente e, hoje, a cidade já contabiliza quase 334 mil plantios, de acordo com o “arvorômetro”.

A infraestrutura verde da cidade traz diversos benefícios, como o equilíbrio térmico e o sequestro de gases do efeito estufa da atmosfera, lembra o diretor do Departamento de Arborização e Produção Vegetal, José Roberto Roloff.

“Por isso, nossa política de ampliação dos plantios é grande aliadas nas ações para mitigação e resiliência frente às mudanças climáticas. As árvores ainda promovem sombra e servem de abrigo à fauna silvestre”, reforça.

Como plantar?

Para o plantio em áreas privadas da cidade, não há restrição, mas em via pública, além de autorização, é preciso seguir algumas regras. “É preciso respeitar as normas de urbanização da cidade”, explica o engenheiro agrônomo responsável pelo Horto Municipal da Barreirinha, Roberto Salgueiro.

O plantio das árvores deve levar em conta questões como a existência de fiação elétrica, largura das calçadas e outras características. Essas questões serão avaliadas no momento do preenchimento do cadastro para retirada para que seja possível indicar a melhor muda para os objetivos do cidadão.

Confira mais ações sustentáveis que você pode fazer pela cidade e pelo planeta no site da Família Folhas.

Onde buscar a sua muda

TERÇA-FEIRA (25/4)

REGIONAL BAIRRO NOVO – Rua Tijucas do Sul, 1.700 (das 8h30 às 12h e das 14h às 17h)

REGIONAL BOA VISTA – Av. Paraná 3.600 (a partir das 14h)

REGIONAL CAJURU – Avenida Prefeito Maurício Fruet, 2.150 (a partir das 14h)

QUARTA-FEIRA (26/4)

REGIONAL BOQUEIRÃO – Avenida Marechal Floriano Peixoto, 8430 (a partir das 8h30)

REGIONAL TATUQUARA – Rua Olivardo Konoroski Bueno, s/n (a partir das 9h)

QUINTA-FEIRA (27/4)

REGIONAL PINHEIRINHO – Avenida Winston Churchill, 2.033 (a partir das 9h)

REGIONAL PORTÃO – Rua Carlos Klemtz, 1.700 (a partir das 9h)

REGIONAL MATRIZ – Praça Rui Barbosa – Centro (a partir das 13h)

SEXTA-FEIRA (28/4)

REGIONAL CIC – Rua Manoel Valdomiro de Macedo, 2.460 (das 8h30 às 12h e das 14h às 16h30)

QUARTA-FEIRA (3/5)

REGIONAL SANTA FELICIDADE – Rua Santa Bertila Boscardin, 213 (a partir das 9h)

*A distribuição vai até o fim dos estoques