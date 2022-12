Henry Milleo/Arquivo BP

A semana segue com previsão de instabilidade no Paraná. Nesta terça-feira (6), pode chover a qualquer hora do dia nas diversas regiões. Também há possibilidade para temporais, especialmente entre o norte e o leste paranaense. O Instituo Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta para chuvas fortes, com ventos. O alerta laranja previa chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, além de ventos intensos (60-100 km/h).

O tempo segue quente e abafado. Nesta semana, inclusive, as temperaturas máximas podem atingir marcas perto dos 30ºC. Nesta terça, a oscilação fica entre 19 e 25 graus e na quarta (7), entre 18 e 26. Até o final de semana as marcas se elevam e podem atingir 29ºC na sexta (9) e no sábado (10) e 31ºC no domingo (11). Já o sol pode aparecer entre a quinta-feira (8) e o fim de semana.

Um novo período de chuva deve acontecer apenas na semana que vem, quando as temperaturas também voltam a ficar amenas. Até perto do Natal, o tempo deve ter oscilações, com dias de chuva e outros com sol. As temperaturas também devem variar bastante.