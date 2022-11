Franklin de Freitas

As condições do tempo no Paraná não devem mudar em relação aos últimos dias. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), os próximos dias seguem com muita chance de chuva ao longo dos dias.



Essa condição deve durar até o fim de novembro e os primeiros dias de dezembro. O sol pode aparecer em alguns momentos em regiões pontuais.



As temperaturas ficam altas no interior e amenas na parte mais ao Sul do Estado e em Curitiba.

Na Capital, o sol também pode aparecer ao longo do dia, mas entre muitas nuvens.