Divulgação/Assessoria de Imprensa

A profissão do Analista de Segurança Cibernética está entre as mais relevantes para a área de Software e TI e também é a área que apresenta o maior gap entre a projeção de profissionais formados e a demanda do mercado de trabalho.

É o que aponta o estudo “Profissões Emergentes na Era Digital: Oportunidades e desafios na qualificação profissional para uma recuperação verde”, realizado pela Agência Alemã de Cooperação Internacional (GIZ – Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH) em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e o Núcleo de Engenharia Organizacional (NEO) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e publicado no segundo semestre de 2021 pela Confederação Nacional da Indústria (CNI).

Segundo a publicação, a área de Software e Tecnologia da Informação estão no topo da lista de contratações pelo mercado e, até 2031, o setor deve empregar 2,06 milhões de pessoas.

Fundamentos da Cibersegurança exclusivo e gratuito para Mulheres

Para as mulheres que já planejam a carreira na era digital e que daqui há oito anos querem fazer parte desse novo mundo de colaboradores, especialmente na área da Segurança Cibernética, o Senai está com inscrições abertas, até o dia 22 de março, para o curso gratuito de Aperfeiçoamento Profissional em Fundamentos da Cibersegurança – Exclusiva para Mulheres.

Ao todo estão sendo ofertadas 30 vagas gratuitas para mulheres de todo o estado.

As aulas acontecem ao vivo, por meio da plataforma Microsoft Teams, de 22 a 24 de maio, das 18h30 às 22h30.

As inscrições podem ser feitas até o dia 22/03, por meio deste link ou diretamente pelo WhatsApp (41) 98729-5409.

Entre os conteúdos a serem abordados estão conceitos e definições da cibersegurança; introdução à segurança; noções de ameaças e estratégias de defesa com foco na segurança cibernética.

SERVIÇO:

Aperfeiçoamento Profissional em Fundamentos da Cibersegurança – Exclusiva para Mulheres

Total de vagas: 30

Aulas: 22/03 a 24/03

Horário: 18h30 às 22h30 – ao vivo por meio do Teams

Informações e inscrições: WhatsApp (41) 98729-5409 ou por meio deste link.