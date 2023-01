Gelson Bampi

As aulas dos Cursos Técnicos do Senai Paraná iniciam no dia 13 de fevereiro em 35 unidades estrategicamente posicionadas em todas as regiões do estado. As matrículas estão abertas e a relação de cursos disponíveis pode ser encontrada no site: senaidofuturo.com.br.

A formação em nível técnico é uma ótima escolha para quem quer entrar no mercado de trabalho ou se reinventar profissionalmente. As chances de sucesso são grandes.

De acordo com o Mapa do Trabalho Industrial 2022-2025, o Paraná precisará qualificar 833,5 mil pessoas em ocupações industriais até 2025. Desses, são 124.954 exclusivamente em nível Técnico. Entre as áreas com maior demanda por formação profissional estão: Metalmecânica; Logística e Transporte; Alimentos e Bebidas; Construção; Têxtil e Vestuário; Tecnologia da Informação; Automotiva; Madeira e Móveis; Eletroeletrônica; além das ocupações transversais, aquelas que permitem ao profissional atuar em diferentes áreas, como técnico em Segurança do Trabalho, técnico de Apoio em Pesquisa e Desenvolvimento e profissionais da Metrologia, por exemplo.

Para auxiliar na formação profissional dos paranaenses, o Senai está atento a estudos como este, realizado pelo Observatório Nacional da Indústria, e oferece mais de 35 Cursos Técnicos, todos relacionados às demandas industriais. Entre eles, Automação Industrial; Biotecnologia; Celulose e Papel; Desenvolvimento de Sistemas 4.0; Edificações; Manutenção Automotiva; Mecatrônica; e Segurança do Trabalho.

Para conferir as unidades que oferecem cada curso, basta acessar: senaidofuturo.com.br.