Em parceria com Volvo desde 2015, unidade Boqueirão do Senai Paraná já formou mais de 100 alunos PcD no curso de Aprendizagem Industrial para Montador de Veículos Automotores (foto: Arquivo Senai Boqueirão)

André Gustavo Schmitt é tradutor e intérprete de Libras, a Língua Brasileira de Sinais – celebrada oficialmente no Brasil em 24 de abril.

A função dele é tornar possível a comunicação entre professores e alunos surdos, auxiliando esses alunos na construção do conhecimento e, com isso, possibilitar novas oportunidades no campo industrial.

“Pessoas surdas são capazes de atuar em quaisquer áreas profissionais, desde que aprendam em sua língua; no caso, a língua de sinais”, diz André Gustavo que há oito anos atua como tradutor e intérprete de Libras e desde 2017 exerce a função na unidade Boqueirão do Senai Paraná.

Para Nathalí Leal Zatelli, que atualmente é aprendiz com deficiência na fábrica de caminhões e ônibus da Volvo em Curitiba, faz muita diferença ter um intérprete de libras em sala de aula.

“O intérprete de libras é uma pessoa de extrema importância para mim. Ele me orienta e me ensina, pois é através dele que eu me comunico com o professor e as pessoas ao meu redor”, conta a aluna, integrante da turma de Aprendizagem Industrial PcD em Montador de Veículos Automotores, realizada pela unidade Boqueirão do Senai Paraná em parceria com a fábrica da Volvo, em Curitiba.

“Para o desenvolvimento da comunicação na educação profissional que o aluno surdo está disposto a conhecer, o intérprete de Libras é fundamental. Por meio de metodologias ativas que possibilitem desenvolver, além da expressão do aluno, a qualidade da aprendizagem, buscamos promover a inclusão das pessoas com deficiência na sociedade e no ambiente profissional”, diz Thalia da Silva, orientadora pedagógica na unidade Boqueirão do Senai Paraná.

Da sala de aula para a Indústria

“Tenho 25 anos e sou surda. O intérprete de libras é muito importante para mim, pois me ajuda a aprender para poder trabalhar”, comenta Liziane Aparecida Alves Rufino, que atualmente é aprendiz com deficiência na fábrica de caminhões e ônibus da Volvo, em Curitiba.

Com duração de dois anos, a turma exclusiva PcD do Senai Paraná em parceria com a Volvo para Aprendizagem Industrial Básica em Montador de Veículos Automotores, que a Liziane e a Nathalí fazem parte, já está no seu 3º e último módulo. Com 17 alunos, sendo 04 alunas surdas que fazem uso da Libras (02 alunas com surdez profunda e 02 alunas com surdez parcial), as aulas terminam em agosto e ainda existe a possibilidade de os alunos serem absorvidos pela empresa no final do processo.

Mas a turma da Liziane e da Nathalí não é a primeira formação PcD que o Senai Paraná atende em parceria com a indústria. Na unidade Boqueirão, por exemplo, a parceria com a fábrica da Volvo em Curitiba existe desde 2015 e, de lá para cá, mais de 100 alunos PcD já foram formados no curso de Aprendizagem Industrial para Montador de Veículos Automotores.

Senai Paraná também faz uso de Libras em outras regiões do estado

Nos últimos 16 meses, mais de 50 alunos surdos, com idade entre 15 e 54 anos, matriculados nas unidades do Senai Paraná não apenas em Curitiba e RMC, mas também em escolas móveis e outras unidades do Senai pelo estado, como Campo Mourão, Cascavel, Londrina, Maringá, Palmas, Ponta Grossa e Telêmaco Borba, contaram com o uso da Língua Brasileira de Sinais para a sua formação profissional.

Montador de Veículos Automotores, Soldador, Técnico em Manutenção Automotiva e Operador de Processos de Produção, são algumas das muitas profissões, todas consideradas essenciais para o setor industrial, que contam com profissionais formados pelo Senai Paraná com o apoio da Língua Brasileira de Sinais.

“A fim de atender a indústria, o Senai Paraná oferece atendimento personalizado, conforme a área de estudo, adequando-se, inclusive, para atender os alunos com os termos técnicos previstos na área de formação”, explica Juliana Maia, coordenadora de educação e negócios no Sistema Fiep. “Todas a unidades que tiverem alunos nesta condição terão intérprete de libras à disposição, contudo, caso o aluno não queira, respeitamos a sua decisão”, acrescenta.

Em qualquer unidade do Senai Paraná, toda matrícula de aluno surdo prevê o acompanhamento de um intérprete de libras, sem nenhum custo adicional para o aluno.

Sobre a população surda no Brasil e a Língua Brasileira de Sinais – Libras

A Língua Brasileira de Sinais também é considerada uma importante ferramenta de inclusão social. Em 2002, ela foi oficialmente reconhecida e regulamentada por lei como meio legal de comunicação e expressão.

Segundo dados da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) de 2019, realizada pelo IBGE, 2,3 milhões de pessoas tinham deficiência auditiva no Brasil, e parte delas faz uso da Língua Brasileira de Sinais como meio de comunicação.

O Relatório Mundial da Audição, divulgado em março de 2021 pela Organização Mundial da Saúde (OMS), aponta que 1,5 bilhões de pessoas no mundo têm algum grau de surdez. Em março de 2020, a OMS informou que, até 2050, mais de 900 milhões de indivíduos poderão sofrer com falta de audição no mundo.