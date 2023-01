Reprodução/Senar-PR

Aprender sem precisar sair de casa é uma realidade, tratando-se do Sistema FAEP/SENAR-PR. Atenta a essa tendência crescente de cursos via internet, o SENAR-PR disponibilizou dezenas de formações na modalidade da Educação a Distância (EaD) dentro do seu catálogo com mais de 250 títulos de cursos. Isso permite à família do campo paranaense se capacitar em diversas áreas do conhecimento sem sair da propriedade rural. A estratégia complementa a oferta de capacitações presenciais, com característica principal o caráter prático das formações.

Em 2022, por um processo de transição, os cursos a distância que estavam disponíveis na plataforma do SENAR-PR, acessada no site da instituição (sistemafaep.org.br), migraram para outra plataforma, que hospeda os cursos do SENAR Nacional. Com essa mudança, os produtores e produtoras rurais do Paraná passam a ter acesso a 118 títulos de cursos a distância, todos gratuitos e com emissão de certificado.

“O SENAR-PR tomou essa decisão de ampliação da oferta de cursos em EaD devido ao fato de essa modalidade de ensino proporcionar mais autonomia e possibilidade de acesso ao nosso público, pois o aluno é quem escolhe qual é a melhor hora e lugar para estudar”, disse o técnico do Departamento Técnico do Sistema FAEP/SENAR-PR, Enderson Lopes Guimarães, que acompanhou o processo.

Na prática

Para o aluno dos cursos do SENAR-PR, na prática, nada muda. O acesso ao catálogo de cursos da categoria EaD continua pelo site do Sistema FAEP/SENAR-PR (sistemafaep.com.br), no menu “Cursos SENAR-PR” e “Educação a Distância”.

Quando clicar neste link, o usuário, de forma automática, poderá conferir os cursos disponíveis. Para facilitar a navegação, as capacitações estão separadas em categorias: novos cursos, com tutoria, sem tutoria e matrículas abertas. Há a possibilidade de fazer um cadastro para receber, por email, novidades sobre novos cursos EaD.

“É importante ressaltar que as pessoas matriculadas em qualquer um dos nossos cursos têm acesso a um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), que conta com cartilhas, videoaulas, rede de conhecimento e muitos outros recursos que facilitam o aprendizado”, apontou Guimarães. “Contamos também com diferentes ferramentas de comunicação, como mural de avisos, agenda, tira-dúvidas, chat, recurso de envio de mensagens e fóruns. Temos também cursos com e sem tutoria. É um grande passo para o fortalecimento da formação profissional e promoção social do público rural do Paraná”, explicou.

Confira alguns dos cursos

– Agricultura de Precisão na Distribuição de Corretivos e Fertilizantes

– Agregação de Valores aos Produtos Rurais

– Aquisição, Transporte e Armazenamento de Defensivos Agrícolas em Propriedades Rurais

– Correção da Acidez do Solo

– Componente Animal nos Sistemas de ILPF

– Cuidados e Manejos com as Camas do Sistema Compost Barn

– Fixação Biológica de Nitrogênio

– Inseminação Artificial em Tempo Fixo